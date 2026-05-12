Вирусолог назвала низкой вероятность распространения хантавируса в России

Вероятность распространения хантавируса в России крайне мала, заявила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.

Она отметила, что речь идет об андском хантавирусе, характерном для Южной Америки, где фиксируются локальные вспышки при передаче от грызунов к человеку. По словам эксперта, такие случаи, включая вспышку в Аргентине в 2018 году, носят ограниченный характер.

Баранова подчеркнула, что риск глобальной или локальной эпидемии отсутствует, а для россиян вероятность заражения практически нулевая.

