12 мая, 22:30Общество
Вирусолог назвала низкой вероятность распространения хантавируса в России
Вероятность распространения хантавируса в России крайне мала, заявила доктор биологических наук, вирусолог Анча Баранова.
Она отметила, что речь идет об андском хантавирусе, характерном для Южной Америки, где фиксируются локальные вспышки при передаче от грызунов к человеку. По словам эксперта, такие случаи, включая вспышку в Аргентине в 2018 году, носят ограниченный характер.
Баранова подчеркнула, что риск глобальной или локальной эпидемии отсутствует, а для россиян вероятность заражения практически нулевая.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
