Сильная метель накрыла столицу 11 января

В четверг, 11 января, Москву накрыла сильная метель. Как отметили синоптики, снег с разной интенсивностью будет идти в столичном регионе до 13–14 января.

Для ликвидации последствий вьюги на улицах Москвы работают коммунальные службы. В уборке столичных районов задействованы дворники, рабочие дорожного хозяйства, водители и механизаторы спецтехники. Они расчищают дороги и тротуары, а также убирают наледь с крыш.

Подробнее о погодных изменениях – в эфире телеканала Москва 24.