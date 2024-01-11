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Новости

11 января, 16:15

Общество

Сильная метель накрыла столицу 11 января

Сильная метель накрыла столицу 11 января

"Атмосфера": небольшой снег ожидается в Москве 12 января

Температура воздуха в столице опустится до -10 градусов к вечеру 11 января

Новости часа: Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

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Синоптики предупредили о падении температуры в Москве к вечеру 11 января

Вьюга ожидается в Москве вечером 11 января

Видимость снизилась в столичном регионе 11 января из-за метели

Москву накрыл взрывной циклон

В четверг, 11 января, Москву накрыла сильная метель. Как отметили синоптики, снег с разной интенсивностью будет идти в столичном регионе до 13–14 января.

Для ликвидации последствий вьюги на улицах Москвы работают коммунальные службы. В уборке столичных районов задействованы дворники, рабочие дорожного хозяйства, водители и механизаторы спецтехники. Они расчищают дороги и тротуары, а также убирают наледь с крыш.

Подробнее о погодных изменениях – в эфире телеканала Москва 24.

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