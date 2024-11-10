Эксперт рассказала, как выбрать горчицу

Многие любители острых блюд предпочитают горчицу в качестве заправки. По словам эксперта Евгении Бороды, она бывает разных видов, поэтому необходимо определиться какая лучше всего подойдет к конкретному блюду.

Так, сарептская или русская горчица является самой пикантной и лучшего всего сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также с запеченным картофелем и некоторыми салатами. На полках магазинов также можно увидеть английскую или белую горчицу, которую отличает острый, но более щадящий вкус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

