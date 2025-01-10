10 января, 08:00Общество
Эксперт рассказала, как выбрать качественную минеральную воду
После новогодних праздников москвичи нередко обращают внимание на полезные продукты, среди которых особенно выделяется минеральная вода. Врачи рекомендуют выбирать качественную воду, добытую из природных источников. Минеральная вода насыщена микроэлементами, а пузырьки газа в бутылке нередко свидетельствуют о ее натуральности, если вода не была дополнительно газирована на производстве.
Минеральная вода подразделяется на столовую, лечебно-столовую и лечебную. Как пояснила диетолог, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова, столовая вода имеет низкую степень минерализации – менее 1 грамма на литр, что позволяет употреблять ее ежедневно без ограничений. На этикетке качественной воды обязательно указываются соли и микроэлементы, степень минерализации и номер скважины, из которой ее добыли.
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