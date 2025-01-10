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10 января, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать качественную минеральную воду

Эксперт рассказала, как выбрать качественную минеральную воду

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После новогодних праздников москвичи нередко обращают внимание на полезные продукты, среди которых особенно выделяется минеральная вода. Врачи рекомендуют выбирать качественную воду, добытую из природных источников. Минеральная вода насыщена микроэлементами, а пузырьки газа в бутылке нередко свидетельствуют о ее натуральности, если вода не была дополнительно газирована на производстве.

Минеральная вода подразделяется на столовую, лечебно-столовую и лечебную. Как пояснила диетолог, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова, столовая вода имеет низкую степень минерализации – менее 1 грамма на литр, что позволяет употреблять ее ежедневно без ограничений. На этикетке качественной воды обязательно указываются соли и микроэлементы, степень минерализации и номер скважины, из которой ее добыли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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