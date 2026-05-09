Память павших героев почтили минутой молчания на параде Победы

Память павших героев почтили минутой молчания. Парад в честь 81-й годовщины Победы открылся по традиции выступлением Верховного Главнокомандующего. На главную площадь страны вынесли флаг Российской Федерации и знамя Победы.

После минуты молчания началась главная часть, прохождение пеших колонн. В этом году формат изменили. В параде не принимала участие военная техника и некоторые парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Это сделано из соображений безопасности.

