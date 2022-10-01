Новости России: изменение правил действия ОСАГО и запуск электронных водительских прав

С 1 октября в России меняются правила действия ОСАГО. Теперь о том, что у машины другой владелец, который решил оставить уже действующий договор, страховщиков надо предупреждать письменно. А вот если изменились номера, компания может выяснить это самостоятельно.

В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права. Оформить их можно на "Госуслугах Авто". Пока это эксперимент, чтобы цифровой документ стал юридически полноценным, готовят поправки в Правила дорожного движения.



Проезд в плацкарте подорожал почти на 7%. Это не более чем на 90 рублей в пересчете на одного пассажира. Рост связан с индексацией тарифов, сборов и платы за работы компаний-перевозчиков. Подробнее об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.