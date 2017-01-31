Электронный контент может существенно подорожать. 1 января вступил в силу "налог на Google". Он обязывает иностранные компании, продающие фильмы, игры, музыку и софт, платить НДС в размере 18 процентов.

Эксперты сообщают, что финансовая нагрузка на простого покупателя в связи с появлением налога пока не ощущается в полной мере. Стратегии у производителей разные: кто-то повышает цены сразу, кто то ждет.



Формально "налог на Google" должен был уравнять в правах российских производителей контента, которые платили НДС, и иностранных, которые его не платили. На деле многие российские компании могут заплатить НДС дважды.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".