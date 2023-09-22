Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

МЦД-3 за месяц работы заметно разгрузил Таганско-Краснопресненскую линию метро. Это данные Дептранса.

В Москве закончили благоустройство улицы Коломникова и территории у культурного центра "Москвич". Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.