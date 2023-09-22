Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 12:00

Спорт

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Новости часа: Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Собянин подвел итоги первого года работы Московского портала потребителей

Собянин объявил о завершении благоустройства парка в пойме реки Жужи

Собянин объявил о завершении строительства Ледового дворца в Ясеневе

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на северо-востоке Москвы

Собянин поручил провести капремонт 55 спортобъектов до конца 2026 года

Собянин поручил усилить программы благоустройства городской среды

Собянин поручил правительству Москвы проиндексировать социальные выплаты в 2024 году

Новости часа: Собянин поручил увеличить масштабы благоустройства по программе "Мой район"

Собянин подвел итоги работы социального проекта для детей "Давай друЖИТЬ"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе завершили. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

МЦД-3 за месяц работы заметно разгрузил Таганско-Краснопресненскую линию метро. Это данные Дептранса.

В Москве закончили благоустройство улицы Коломникова и территории у культурного центра "Москвич". Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра Петр Бирюков.

Читайте также
мэр МосквыгородспорттранспортблагоустройствовидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика