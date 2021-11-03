Собянин открыл созданный на базе ГКБ им. Буянова эндоскопический центр

На юге Москвы в больнице имени Буянова открылся эндоскопический центр. Там будут проводить максимально раннюю диагностику онкозаболеваний органов пищеварения.

Центр занимает два этажа и в нем почти тысяча современных аппаратов для обследования пациентов.

"Даже первые тесты испытания оборудования показывают, что выявляемость онкозаболеваний в районе 5-6% от исследований. Это большая цифра. Я надеюсь, что с запуском этих двух мощнейших центров ранняя выявляемость онкологии, а значит и продолжительность жизни увеличится", – отметил Сергей Собянин.

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