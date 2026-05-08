08 мая, 07:45Культура
Жителям и гостям столицы рассказали, куда сходить 8 мая
Москвичам и гостям столицы предлагают несколько культурных мероприятий на вечер 8 мая. Театр Моссовета покажет спектакль "Замужняя невеста" в постановке Евгения Марчелли.
Посетители музея "Царь – макет страны" смогут увидеть миниатюрную модель России с интерактивными сценами. На ВДНХ в павильоне № 26 открыта выставка "Иномарка", посвященная авторынкам 1990‑х и появлению первых зарубежных автомобилей.
