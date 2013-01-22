"Москва в цифрах": комплекс "Федерация" могут достроить в 2014 году

Комплекс "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" могут достроить к концу 2014 года. Сооружение станет самым высоким зданием в Европе. Высота башни "Восток" составит 360 метров, а башни "Запад" - 243 метра. Проекты башен предполагают 93 и 62 надземных этажа соответственно. Комплекс будет также включать смотровую площадку и самые высокие электронные часы в мире. Фасад комплекса предполагают сделать из взрывоустойчивых материалов.