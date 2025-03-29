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29 марта, 14:30

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В кинопарке "Москино" можно попробовать себя в роли героя кино

В кинопарке "Москино" можно попробовать себя в роли героя кино

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Кинопарк "Москино" стал уникальной площадкой, объединяющей талантливых кинематографистов. Здесь снимали фильм "Адмирал Кузнецов", который стал победителем фестиваля "Виват кино России!" и вошел в число номинантов премии "Золотой орел" в 2024 году.

В эти выходные гости кинопарка смогут перевоплотиться в героев известных фильмов. Для съемок на площадке воссоздали сложные декорации, включая землянки, окопы и блиндажи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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