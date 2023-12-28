Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 декабря, 16:45

Город

"Актуальный репортаж": как устроен Ажурный дом в Москве

"Актуальный репортаж": как устроен Ажурный дом в Москве

Панда из Московского зоопарка начала изучать свои первые игрушки

Мэр Москвы сообщил о завершении модернизации лечебного корпуса больницы № 52

Сергей Собянин посетил обновленный четвертый корпус ГКБ № 52

Московский зоопарк показал, как капибара Кузьма и юная панда проводят время

По программе реновации 949 старых домов расселили в Москве

Преображение Москвы началось в 2016 году с Таганской площади

"Актуальный репортаж": как благоустраивают московские дворы

"День в московском зоопарке": рептилии

"День в московском зоопарке": ночной мир

Ажурный дом на пересечении Ленинградского проспекта и Беговой улицы выделяется многими чертами. Первое, что бросается в глаза, это фасад. Здание является памятником экспериментального жилищного строительства в стиле ар-деко.

Кроме того, при строительстве архитектор задумывал дом, как коммуну. Это, в свою очередь, потребовало нестандартных планировочных решений. Как устроен Ажурный дом изнутри? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСтанислав КуликАлина ГилеваЛилия Шарафутдинова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика