"Актуальный репортаж": как устроен Ажурный дом в Москве

Ажурный дом на пересечении Ленинградского проспекта и Беговой улицы выделяется многими чертами. Первое, что бросается в глаза, это фасад. Здание является памятником экспериментального жилищного строительства в стиле ар-деко.

Кроме того, при строительстве архитектор задумывал дом, как коммуну. Это, в свою очередь, потребовало нестандартных планировочных решений. Как устроен Ажурный дом изнутри? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.