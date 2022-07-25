Ледовый дворец появится рядом с метро "Ясенево"

В Ясеневе началось масштабное обновление. Там специалисты приводят в порядок общественные пространства, зоны отдыха, дворы, по современному стандарту реконструируют поликлиники, уже открыли велодром, а в будущем в шаговой доступности от метро построят ледовый дворец.

В ледовом дворце потом можно будет проводить соревнования по фигурному катанию и хоккею. Для этого в здании сделают две деловые арены, одну из них – с трибуной на 500 мест. Большую площадь займут и помещения для тренировок – 10 хореографических залов, зал акробатики, реабилитационный блок. А над главным входом установят медиафасад, куда будут транслировать самые яркие моменты с выступлений спортсменов. Здание будут использовать для тренировок олимпийской сборной.

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