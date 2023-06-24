Москвичам показали ситуацию на столичных дорогах

В Москве 24 июня отменили все массовые мероприятия, в городе действует режим контртеррористической операции. Во время действия режима КТО представители власти могут досматривать машины и людей, проверять документы, удалять людей и транспорт с территории КТО.

Судя по кадрам на одной из столичных участков, на обочине стоят полицейский автобус военный грузовик. При этом ограничений движения нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.