"Поезд Победы" открыт для посещения на Белорусском вокзале

На Белорусском вокзале можно посетить "Поезд Победы" – уникальный передвижной музей с эффектом погружения. Благодаря нему можно узнать о ключевых событиях Великой Отечественной войны: от обороны Брестской крепости до полного разгрома фашистских захватчиков.

Для посетителей подготовили 10 тематических вагонов. Например, в "вагоне науки" представлены образы Курчатова, Александрова и изобретательницы пенициллина Зинаиды Ермолевой. В создании выставки приняли участие более ста натурщиков.


