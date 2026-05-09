ВДНХ подготовила программу ко Дню Победы для москвичей и туристов

На ВДНХ в День Победы пройдет праздничная программа "Живое эхо Великой Победы". У главного входа установили арт-объект "Говорит Москва", где транслируют фронтовые сводки и радиоспектакли военных лет.

Для гостей подготовили гастрономическую программу и мастер-классы. На площадке представят полевую кухню, рассчитанную на 90 человек, а посетителей угостят солдатскими щами, макаронами по флотски и гречневой кашей с тушенкой.

