Оптовые цены на бензин выросли более чем на 3% за месяц

Оптовые цены на бензин всего за месяц выросли более чем на 3%. За литр Аи-95 на заправках придется заплатить больше 53 рублей.

Прогнозы экономистов неутешительны: суммы на ценниках в ближайшее время могут увеличится еще больше.

Когда и на сколько может вырасти цена на топливо? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

