Злоумышленники массово добавляют москвичей в фальшивые чаты ЕМИАС

Мошенники начали массово использовать новую схему: они добавляют москвичей в якобы чаты ЕМИАС, где под видом сотрудников выманивают коды подтверждения для доступа к порталу "Госуслуг" и банковским приложениям. Злоумышленники играют на доверии к официальным платформам и создают дефицит времени, чтобы жертва не успела подумать.

Жертвами все чаще становятся не только пожилые люди, но и технически подкованная молодежь, у которой из-за привычки к цифровой среде притупляется бдительность. Эксперты советуют немедленно заблокировать доступ к "Госуслугам" через МФЦ, если код все же был передан.

