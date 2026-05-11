Эксперт рассказал, как не стать жертвой автоподставщиков

В России выросло число автоподстав на дорогах. По словам вице‑президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, мошенники намеренно провоцируют аварийные ситуации, чтобы получить страховые выплаты или выманить деньги у водителей прямо на месте.

Чтобы не стать жертвой автоподставщиков, Хайцеэр советует не реагировать на провокации, соблюдать дистанцию и фиксировать все происходящее на видеорегистратор. В случае ДТП необходимо вызвать автоинспекторов и не соглашаться на "решение вопроса на месте".

