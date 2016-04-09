Lada Granta и Lada Vesta вошли в топ-5 самых продаваемых автомобилей

Эксперты представили обновленный рейтинг топ-25 самых востребованных у отечественного покупателя автомобилей. В число наиболее популярных моделей попали Lada Granta и Lada Vesta. Их опережают только Hyundai Solaris и Kia Rio. Замыкает пятерку VW Polo.

На этот год ВАЗ запланировал еще несколько премьер. В сентябре должно начаться серийное производство Lada Vesta Cross, в декабре - Lada Xray Cross. Возможно появится и спецверсия Весты - под названием Signature. Подробности в материале телеканала Москва24.