Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня 2017, 08:45

Политика

Путин предложил ввести присягу для вступления в гражданство РФ

Путин предложил ввести присягу для вступления в гражданство РФ

Программа реновации предоставит жителям ветхих домов комфортное жилье

"Москва сегодня": наболевшие вопросы жителей о программе реновации

"В теме": российско-американские отношения

"Москва сегодня": международный экономический форум

Москва стала более привлекательной для инвесторов

"В теме": откуда взялись гибридные войны и страшилки про Россию

"В теме": откуда взялись гибридные войны и страшилки про Россию

Путин подписал закон о наблюдении за экстремистами после тюрьмы

Новый собор появился в центре столицы

Чтобы стать россиянином, скоро нужно будет приносить присягу. Подумать над ее введением предложил Владимир Путин. Предполагается, что клясться в верности России нужно будет во время специальной церемонии при вступлении в гражданство страны. Текст присяги напишет рабочая группа из представителей разных фракций Госдумы. Как уже заявили в парламенте, клятва будет лаконичной и четкой. Из нее должно быть понятно, что человек, вступая в гражданство, обещает соблюдать Конституцию России, а также права и обязанности российского гражданина.

Традиция давать клятву при принятии подданства появилась в средневековой Европе. Сегодня такой обычай закреплен в законах многих стран. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".
Владимир Путин Госдума новости Иван Лозовой присяга власть
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика