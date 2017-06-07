Путин предложил ввести присягу для вступления в гражданство РФ

Чтобы стать россиянином, скоро нужно будет приносить присягу. Подумать над ее введением предложил Владимир Путин. Предполагается, что клясться в верности России нужно будет во время специальной церемонии при вступлении в гражданство страны. Текст присяги напишет рабочая группа из представителей разных фракций Госдумы. Как уже заявили в парламенте, клятва будет лаконичной и четкой. Из нее должно быть понятно, что человек, вступая в гражданство, обещает соблюдать Конституцию России, а также права и обязанности российского гражданина.

Традиция давать клятву при принятии подданства появилась в средневековой Европе. Сегодня такой обычай закреплен в законах многих стран. Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".