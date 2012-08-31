В центре Москвы расположился цыганский табор. Импровизированные жилища появились прямо за торговыми павильонами в нескольких метрах от улицы Дубининской рядом со станцией метро "Павелецкая". Свои "дома" цыгане построили прямо под открытым небом - полиэтиленовая пленка защищает их от дождя. По словам местных жителей, обращения в различные инстанции не помогают и что делать с табором - они просто не знают. Рано утром цыгане разъезжаются по всему городу. Основной их доход - милостыня, которую они собирают у московских храмов.