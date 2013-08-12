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12 августа 2013, 23:29

В Гостином дворе представят гигантское полотно Лекима Ибрагимова

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C 12 по 15 августа в Гостином дворе будет выставлено гигантское полотно народного художника Узбекистана Лекима Ибрагимова "Тысяча ангелов и одна картина", которое претендует на включение в Книгу рекордов Гиннесса.


Замысел картины художник вынашивал 7 лет, еще 3 года писал ее. Картина претендует сразу на два мировых рекорда - "самая большая" и "единственная в мире, на которой изображена тысяча ангелов". Вес полотна и конструкции составляет чуть более 22 тонн.

Полотно "Тысяча ангелов и одна картина" выставляется в рамках проведения второго этапа мирового турне мастера.

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