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06 октября 2016, 08:15

Общество

Спрос на загранпаспорта в России упал

Спрос на загранпаспорта в России упал

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В России упал спрос на загранпаспорта. В этом году зафиксировано снижение в два раза объема заявок на печать бланков, передает телеканал "Москва 24".

Как объяснили эксперты, из-за того, что люди стали меньше ездить за границу, сформировались запасы листков, которые теперь нужно использовать. Бланки обновлять в ближайшее время не будут. Они полностью соответствуют международным требованиям.

Между тем россиянам, которые так и не оформили загранпаспорта, но собираются это сделать, возможно, придется заплатить больше. В МВД предложили увеличить размер госпошлины за выдачу документа нового поколения. Если инициативу примут, то взрослым придется платить до 5 тысяч рублей, а для несовершеннолетних сумма будет в два раза меньше.
Иван Базанов новости общество загранпаспорта Ксения Седунова
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