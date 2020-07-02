"Москва и мир": плановый прием пациентов и итоги голосования

К плановому приему пациентов вернутся 18 московских поликлиник и два диагностических клинических центра, на базе которых были созданы амбулаторные КТ-центры. Последние месяцы там проводили диагностику москвичей с ОРВИ, внебольничной пневмонией и коронавирусом. На данный момент в такой инфекционной инфраструктуре нет необходимости. В Москве сохраняется положительная динамика по сокращению случаев COVID-19, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Она также отметила, что город очень оперативно перепрофилировал медучреждения для оказания помощи больным с коронавирусом. Теперь во всех клинических центрах проведут дезинфекцию, а персонал пройдет тестирование на COVID-19. Ранее в обычном режиме заработали еще 12 городских поликлиник, на базе которых были сделаны КТ-центры. За последние сутки в Москве коронавирус подтвердился у 662 человек. Это примерно в 10 раз меньше, чем на пике пандемии.



Россия проголосовала по поправкам в Конституцию. ЦИК обработала все бюллетени. Изменения в главном законе страны поддержало почти 78% проголосовавших. Общая явка составила 65%. Несколько регионов оказались лидерами по этому показателю – Чечня, Тува, Кемеровская область, Дагестан и Башкирия. Для удобства и безопасности россиян голосование началось заранее – 25 июня – и продолжалось неделю – по 1 июля. Граждане также могли пригласить членов комиссии домой, а жители Москвы и Нижегородской области – сделать свой выбор онлайн. Такой возможностью воспользовалось более миллиона человек. Явка на электронное голосование составила 93%. Тем временем в МВД сообщили, что никаких правонарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. На участках 1 июля находились 185 тысяч сотрудников ведомства и военные из Росгвардии.

Казахстан с 5 июля вводит двухнедельный карантин. С начала мая, после снятия карантина в стране в семь раз увеличился суточный прирост заражений COVID-19. Местные власти уже назвали свое решение большой ошибкой. Пассажирское автобусное сообщение между регионами приостановят, ограничат работу общественного транспорта. При этом международные и региональные авиарейсы продолжат летать. Сохранится и железнодорожное сообщение. Аптеки и продовольственные магазины будут открыты. А вот салоны красоты, спортзалы, бассейны, крытые рынки, кинотеатры и религиозные объекты закроют. Запрещаются массовые мероприятия, ограничивается перемещение людей по улицам, паркам, скверам.

Также сложная обстановка и в Израиле. Там на карантин из-за высоких темпов развития коронавирусной инфекции закрыли два города. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире разрабатывается более 140 вакцин против коронавируса. Эксперты уверены, что некоторых кандидатов на разработку препаратов до успешного завершения исследований отделяет несколько месяцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.