11 декабря, 03:05

"Новости дня": парк "Сокольники" обновили в Москве

"Новости дня": парк "Сокольники" обновили в Москве

"Новости дня": оплата проезда по биометрии стала доступна на всех турникетах метро и МЦК

Главную ель страны доставили в Кремль

Творческие мастер-классы и катки ждут гостей в рамках "Зимы в Москве"

Спектакль "На Руси хорошо" представят в Театре имени Ермоловой 11 декабря

Концерт-шоу "Импровизаторы" прошел в Москве

Международный фестиваль "Интеграция" прошел в Москве

Главную новогоднюю ель России доставили в Кремль

Первый снег продержался в столице всего несколько часов

Главная новогодняя ель страны завершила путешествие из Подмосковья в Кремль

Парк "Сокольники" обновили в Москве. После масштабного благоустройства там появилось еще больше мест для игр. На новых площадках, которых теперь тут восемь, развлечение могут найти дети разных возрастов.

В парке привели в порядок ажурную колоннаду с арками, главную аллею и амфитеатр с фонтаном. Также специалисты оборудовали спортивные площадки с тренажерами, обновили батутный центр и скейт-парк.

Читайте также
Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

