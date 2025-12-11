11 декабря, 03:05Город
"Новости дня": парк "Сокольники" обновили в Москве
Парк "Сокольники" обновили в Москве. После масштабного благоустройства там появилось еще больше мест для игр. На новых площадках, которых теперь тут восемь, развлечение могут найти дети разных возрастов.
В парке привели в порядок ажурную колоннаду с арками, главную аллею и амфитеатр с фонтаном. Также специалисты оборудовали спортивные площадки с тренажерами, обновили батутный центр и скейт-парк.
Подробнее – в программе "Новости дня".