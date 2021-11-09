"Жизнь в большом городе": город курьеров

В период нерабочих дней спрос на доставку в столице вырос на треть.

Справляется ли столичная доставка с объемами онлайн-заказов? И много ли проблем у москвичей с курьерами, а у курьеров – с клиентами? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".