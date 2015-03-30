30 марта 2015, 16:00Общество
"В деталях": Какие школьные проекты готовят к 70-летию Победы
- Название:"В деталях"
- Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 15.30
- Ведущий: Федор Баландин
- Гость: Виктор Федоров
- Для кого: Для тех, кто хочет знать, как школьники готовятся к 70-летию Победы
Какие уникальные проекты готовят московские школы к 70-летию Победы? Где можно посмотреть диорамы боев, созданные учениками в формате 3D? Как попасть в школьные музеи и увидеть экспонаты, которых нет даже в федеральных военных музеях? Кто участвовал в создании видеоверсии книг на тему войны? Ответы на эти и другие вопросы в программе "В деталях" дал старший методист городского методического центра департамента образования Москвы Виктор Федоров.
Программа: Москва в деталях