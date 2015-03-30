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30 марта 2015, 16:00

Общество

"В деталях": Какие школьные проекты готовят к 70-летию Победы

"В деталях": Какие школьные проекты готовят к 70-летию Победы

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"Эволюция Москвы": С чего начиналась история музеев столицы

  • Название:"В деталях"
  • Когда смотреть на канале "Москва 24": По будням в 15.30
  • Ведущий: Федор Баландин
  • Гость: Виктор Федоров
  • Для кого: Для тех, кто хочет знать, как школьники готовятся к 70-летию Победы


Какие уникальные проекты готовят московские школы к 70-летию Победы? Где можно посмотреть диорамы боев, созданные учениками в формате 3D? Как попасть в школьные музеи и увидеть экспонаты, которых нет даже в федеральных военных музеях? Кто участвовал в создании видеоверсии книг на тему войны? Ответы на эти и другие вопросы в программе "В деталях" дал старший методист городского методического центра департамента образования Москвы Виктор Федоров.
Программа: Москва в деталях
музеи школы образование проекты программы Федор Баландин Виктор Федоров
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