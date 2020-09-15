"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Зюзино"

Станция "Зюзино" Большой кольцевой линии московского метро готова на две трети. Вместе с остальными станциями южного участка она будет полностью построена в 2021 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Год тому назад я здесь был. По сути дела, здесь была начальная стадия строительства станции. Сегодня уже она построена на две трети. Готовность станции высокая", – сказал мэр.

Собянин подчеркнул, что после ввода станции "Зюзино" район станет одним из лучших по обеспечению метро.

Единым оператором по строительству новых линий и станций столичного метро является АО "Мосинжпроект". Об этом – в программе "Москва сегодня".