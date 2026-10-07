"Торги Москвы": столичная система закупок

Москва является лидером среди российских регионов в прозрачности закупок, подтверждая статус крупнейшего заказчика в стране. Столичная система закупок ежегодно обеспечивает заключение более 400 тысяч контрактов и договоров на сумму около 2,5 триллиона рублей.

Что этому способствует? Насколько выгодно быть поставщиком Москвы и что нужно сделать, чтобы им стать? Об этом – в программе "Торги Москвы".

Информацию о новых лотах и процедуре торгов можно узнать на сайте Департамента города Москвы по конкурентной политике.