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"Специальный репортаж": сервисный отбор

"Специальный репортаж": сервисный отбор

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Спрос на услуги специалистов по ремонту техники в 2022 году вырос в полтора раза. Объявления "ваш компьютерный мастер – живу рядом" расклеены на каждом подъезде. Вот только нередко после прихода таких специалистов техника наоборот перестает работать, или за ее ремонт просят астрономические суммы. Чтобы понять как устроен этот рынок, специальный корреспондент и "чайник" в сфере IT Женя Лебедева без проблем устроилась на работу в фирму по ремонту гаджетов. Так и не поняла, как называется сама компания, зато узнала, что за установку роутера можно заплатить 600 тысяч рублей. После чего вызвала мастера из этой же конторы, и тот первым делом попытался вставить в MacBook флешку, чтобы зачем-то установить Windows. Еще раз: Windows на Mac через флешку. Смотрите прямо сейчас: IT-сюр или цирк с осями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Программа: Специальный репортаж
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