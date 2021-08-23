"Специальный репортаж": "такая работа: парикмахер"

Россияне назвали профессии, которые вызывают у них тоску и уныние. Так, мужчины не хотят быть охранниками, а женщины – бухгалтерами. Многие респонденты назвали предельно скучной работу парикмахеров.

Специальный корреспондент Павел Зорин решил проверить, действительно ли делать людей красивыми неинтересно. Он провел несколько дней со стилистами, которые работают со знаменитостями и получают сотни тысяч рублей. А затем отправился в обычную парикмахерскую эконом-класса в спальном районе столицы.

Об этом – в программе "Специальный репортаж".

