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08 июля, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": в России предложили ввести дополнительный отпуск за выслугу лет

"Вопрос спорный": в России предложили ввести дополнительный отпуск за выслугу лет

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В России предложили предоставлять дополнительный отпуск тем, кто проработал в одной компании больше пяти лет. С такой инициативой выступила общественная организация "Отцы рядом". По мнению авторов, это поможет избежать эмоционального выгорания и позволит сотрудникам быстрее восстанавливать силы.

Предлагается предоставлять минимум 22 дня дополнительного отпуска с возможностью разбивать его на части и частично компенсировать деньгами. Инициативу направили в Госдуму. Стоит ли поощрять сотрудников за выслугу лет дополнительным отпуском? И не приведет ли такая мера к разногласиям в трудовом коллективе?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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