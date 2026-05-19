"Московский патруль": на Пятницком шоссе обнаружили тело 38-летней женщины

В Москве в квартире на Пятницком шоссе обнаружили тело 38-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следы крови были найдены на лестничной площадке, а в квартире находился нож, который изъяли следователи.

Изначально основной версией была ревность, так как женщина недавно разошлась с мужем и начала новые отношения. Однако в ходе расследования отпечатки привели к мужчине, который снимал эту квартиру и являлся ее любовником. По данным следствия, именно он мог нанести женщине ножевые ранения, после чего причинил вред и себе.

