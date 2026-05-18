18 мая, 21:45
"Московский патруль": задержан мужчина за попытку обмана кассы самообслуживания в магазине
Сотрудники Росгвардии в Москве задержали покупателя магазина, который попытался обмануть кассу самообслуживания и украсть дорогостоящий товар. По данным камер наблюдения, мужчина переклеил штрихкод пылесоса стоимостью около 30 тысяч рублей на код мешка-пылесборника за 300 рублей и оплатил его по заниженной цене.
Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о квалификации произошедшего – кража или мошенничество. Подробнее – в программе "Московский патруль".