"Деньги 24": россияне стали чаще покупать автомобили с пробегом

В России растет спрос на автомобили с пробегом. Только в апреле россияне приобрели более 542 тысяч подержанных машин, что на 14,1% больше, чем месяцем ранее.

За январь – апрель в стране было продано 1,8 миллиона автомобилей с пробегом, что на 5,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В числе самых популярных марок остаются Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen.

