Юрист Славнов предложил ввести штраф за скрученный пробег до 30% от стоимости авто

В России предложили ввести уголовную ответственность за скручивание пробега автомобиля. Смогут ли такие меры остановить недобросовестных продавцов и как покупателю не наткнуться на кота в мешке – в материале Москвы 24.

Кручу-верчу

За скручивание пробега автомобиля должно быть наказание от штрафа при первом нарушении до пяти лет тюрьмы за повторное деяние. С такой инициативой выступил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин во время "Делового завтрака" в "Российской газете".

По словам эксперта, чтобы ввести подобные меры, нужно для начала внедрить механизм регистрации пробега. К примеру, вписывать его в электронный ПТС, где отображается вся информация о машине.





Алексей Подщеколдин президент ассоциации РОАД В административной (части. – Прим. ред.) – штраф за первую скрутку, потому что я думаю, что сажать тоже сразу, наверное, не надо, а второй раз, если повторится такое, – это уже до пяти лет, это мошенничество, на самом деле, достаточно крупных размеров.

В пример Подщеколдин привел ситуацию с автомобилем стоимостью в 1 миллион рублей, который до этого использовался в такси. В зависимости от того, скручен у него пробег или нет, машину можно продать дороже или дешевле.

"Вы спросите: а что, раньше не было такого? На самом деле уже даже есть документ – постановление 1212 от 10 октября 2017 года, где есть уже обязательство о внесении пробега. Но все это добровольно, а нужно, чтобы было обязательно", – отметил представитель РОАД.

Ранее с подобными предложениями выступали и в Госдуме. По мнению депутата Анатолия Выборного, если владелец неправильно оценивает изношенность машины, он рискует стать причиной смертельных ДТП. Кроме того, большая часть регламентных работ по замене деталей напрямую коррелирует с износом транспортного средства. Пока показатели одометра будут безнаказанно скручивать, у недобросовестных продавцов останется соблазн "омолодить" автомобиль перед продажей, подчеркнул парламентарий.

Увидеть скрытое

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр в разговоре с Москвой 24 отметил, что визуально распознать возраст машины и его износ практически нереально.

"Многие думают, что скрученный пробег можно определить по первичным признакам, указывающим на состояние автомобиля, например затертый руль, сиденья и коврики, изношенные узлы и агрегаты. Но современная химия и детейлинг творят чудеса: из старого можно сделать новый", – подчеркнул он.





Ян Хайцеэр вице-президент НАС Если на одометре пробег 120 000 километров, а машине 10 лет, могут возникнуть вопросы. Стоит проверить ее через специальные сервисы по VIN-коду: возможно, пробег зафиксирован страховой компанией или дилером, и можно убедиться, что на самом деле показатель больше.

По словам специалиста, самым простым способом распознания обмана на современных машинах является подключение специального компьютера, который показывает пробег и часы работы агрегатов.

"Я рекомендую не осматривать автомобиль в пыльном грязном дворе и не экономить: лучше воспользоваться сервисом подборщиков или станцией технического обслуживания, где смогут провести диагностику профессионально, поместив машину на подъемник и подключив компьютер. Когда речь идет о дорогой покупке, стоит потратить отдельную сумму и застраховать себя от возможных проблем", – резюмировал Хайцеэр.

Автоюрист Дмитрий Славнов подтвердил в разговоре с Москвой 24, что на сегодняшний день ответственности за скрученный пробег нет. Однако можно попробовать подвести такую ситуацию под статью о введении в заблуждение (178 ГК РФ) и попытаться расторгнуть сделку купли-продажи.

Однако, на его взгляд, 5 лет лишения свободы за такое деяние – "серьезный перебор". Кроме того, под подобные действия не подходит и применение уголовной статьи о мошенничестве (159 УК РФ).

"Она работает, когда есть вымогательство денег или каких-то благ незаконным путем. В случае с пробегом этого не происходит – человека просто вводят в заблуждение", – объяснил эксперт.





Дмитрий Славнов автоюрист Ответственность должна быть выражена иначе. Я бы поставил штраф в размере, например, 10 или 30% от стоимости автомобиля либо в твердой сумме, условно 50 или 100 тысяч рублей. Тогда некоторые будут задумываться, стоит ли скручивать пробег. В то же время для дорогих машин, стоящих 5–8 миллионов, 100 тысяч – ничто, поэтому оптимальным будет высокий процент от цены.

Предупредил эксперт и о других наиболее популярных методах обмана покупателей. Например, продавцы реализовывают "распил" – автомобиль, собранный из нескольких. Самым распространенным вариантом является продажа машины, которая находится в залоге, аресте или кредите.

"Это можно проверить на бесплатных ресурсах: зайти на сайт реестра залогов, ввести VIN-номер машины и посмотреть информацию. Это же есть на сайте судебных приставов. Не стоит пренебрегать и другими сервисами для проверки автомобиля, но при покупке отчета обязательно нужно сверить VIN-номер. Мошенники могут купить его от дорогой красивой машины и подставить на сайты, продавая "ведро с болтами" – точно такой же автомобиль, только неисправный", – пояснил юрист.

По его словам, перед выездом на просмотр авто главным образом нужно проверить его юридическую чистоту, а затем уже техническую часть.

"Машина может быть в идеальном состоянии, но с ней будет невозможно сделать что-либо, если есть запрет регистрационных действий. В кредите или залоге ее не поставить на учет, пока не выплачена последняя копейка", – подчеркнул он.

Если человек купил автомобиль в кредит, но не может его выплачивать и решает продать, необходимо согласование с банком. В таком случае нужно уведомить куратора о смене собственника: банк вправе как одобрить эту процедуру, так и отказать, заключил Славнов.

