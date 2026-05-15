"Деньги 24": Минэкономразвития представило прогноз индексации тарифов на 4 года

Госдума решила разобраться, чем обоснован прогноз роста тарифов ЖКХ более чем на 30% в ближайшие четыре года. Такой расчет ранее представило Минэкономразвития.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, индексация тарифов произойдет уже 1 октября этого года. В 2026 году рост составит 9,9%, в 2027 году 8,7%, в 2028 году 7,1%, в 2029 году 6,1%.

Рост тарифов на свет за эти годы превысит примерно 50%. Просроченная задолженность россиян за услуги ЖКХ в 2024 году составила 833 миллиарда рублей, в 2026 году 823 миллиарда рублей.

