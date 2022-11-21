21 ноября, 21:35Происшествия
"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве таксиста на Ельнинской улице
Столичным следователям и полицейским удалось раскрыть дело об убийстве таксиста и по горячим следам задержать подозреваемого.
Тело водителя такси обнаружили утром 21 ноября в салоне автомобиля во дворе дома на Ельнинской улице Москвы. За что предполагаемый преступник расправился с шофером? И какие вещи погибшего у него нашли при обыске? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль