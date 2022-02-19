"The City. Говорим": интервью с Александром Шмурновым

В эфире программы "The City. Говорим" – интервью Александром Шмурновым.

Спортивный комментатор рассказал о зимней Олимпиаде в Пекине и о том, сколько стоит маркетинг самых популярных спортивных состязаний мира?

Об этом – в "The City. Говорим".