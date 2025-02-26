"Сити": обзор картин Бориса Кустодиева в Третьяковке

Команда проекта "Сити" составила подборку картин Бориса Кустодиева, которые представлены в Третьяковской галерее. Одна из них – полотно "Масленица", на котором художнику удалось зафиксировать ярмарки, гуляния и колорит купеческого быта.

Кроме того, в галерее можно найти и автопортрет мастера, на котором он изобразил себя в виде барина в мехах и с закрученными усами, чтобы подчеркнуть свою принадлежность к традиционной русской культуре.

Подробнее – в программе "Сити".