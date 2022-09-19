"The City": кинопрокатные новинки сентября

13:50
В сентябрьском тренде – остросюжетное кино. Команда "The City" составила подборку главных киноновинок проката, а начнем с российского триллера "Кто там?". В ленте – пять не связанных между собой новелл, в каждой из которых герои сталкиваются с очень страшной закрытой дверью. Это миллиардер, запертый в винном погребе, куда ломятся головорезы. Пилот-суицидник, который заперся в кабине и цинично сообщает экипажу с пассажирами о неминуемой катастрофе. Пьяный бывший муж, ломящийся в дверь квартиры. И другие жуткие истории, которые точно заставят вас напрячься. Каждая новелла снята одним кадром. Да и вообще это тот случай, когда подобный прием не маркетинговая уловка, а очень удачный драматургический элемент, который придает фильму дополнительное напряжение.
Следующая новинка – суровая драма о наркозависимости "Родитель" с Михаилом Пореченковым и Марией Мироновой. Фильм получил гран-при и еще семь наград на Нью-Йоркском кинофестивале в Челси. Эта история об отце, чья дочь подсела на героин. И наркомания разрушает не только ее жизнь, но и жизни всех близких. В итоге, чтобы спасти дочь, герою Пореченкова предстоит схлестнуться с подпольной жизнью Петербурга и накрыть всю дилерскую сеть. Не доверяя полиции, он вместе с другими родителям постарается остановить волну наркомании в городе.
Также стоит обратить криминальный боевик "Барракуда" с Антонио Бандеросом. По канону жанра герой – непоколебимый криминальный авторитет. Он убивает конкурентов, вытряхивает деньги из должников, словом, проживает заурядную преступную жизнь. Но все меняется, когда Барракуда встречает 15-летнюю девочку, которая попала в беду. Он пытается ей помочь, но ту похищают. И теперь гроза районов перевернет весь преступный мир, чтобы отыскать и наказать всех причастных.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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