11 июля 2013, 16:26

Происшествия

Более 80 мигрантов задержаны на юге Москвы

В ходе операции "Заслон-1" сотрудники полиции задержали 82 мигранта, нарушающих миграционное законодательство.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, иностранцы были доставлены в отделы полиции, где их проверят на причастность к преступлениям и на законность нахождения на территории России.

Все материалы, составленные правоохранительными органами, будут переданы в ФМС для принятия решения о привлечении задержанных к административной ответственности.

задержания нелегальные мигранты

