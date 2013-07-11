Более 80 мигрантов задержаны на юге Москвы

В ходе операции "Заслон-1" сотрудники полиции задержали 82 мигранта, нарушающих миграционное законодательство.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, иностранцы были доставлены в отделы полиции, где их проверят на причастность к преступлениям и на законность нахождения на территории России.

Все материалы, составленные правоохранительными органами, будут переданы в ФМС для принятия решения о привлечении задержанных к административной ответственности.