Число погибших после землетрясения в Турции выросло до 37

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших после землетрясения в Измире выросло до 37 человек. Об этом сообщает ТАСС.

"На данный момент известно о 37 погибших, травмы получили 885 человек", – заявил глава государства.

Выступая по национальному телевидению, Эрдоган добавил, что из-под обломков домов в регионе спасли 103 человек.

Землетрясение произошло в пятницу днем в Эгейском море, причем ближайшим к месту происшествия регионом стала провинция Измир. В результате удара стихии оказались разрушены не менее 20 домов в районах Борнова и Байраклы.

