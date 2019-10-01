Один человек погиб и десять ранены после нападения в финском училище

Фото: телеграм-канал Hue

Нападение произошло в профессиональном училище в финском городе Куопио. Один человек погиб, десять ранены, двое из них серьезно, передает полиция Восточной Финляндии в микроблоге в Twitter.

Ранее сообщалось о девяти пострадавших, поступивших в больницу. Характер травм пока не уточняется.

Училище находится в торговом центре Hermann, сейчас здание оцеплено. Один человек задержан на месте. Как передают СМИ со ссылкой на очевидцев, предполагаемый злоумышленник пришел в здание с саблей или мечом в руках и атаковал студентов.

Как сообщает газета "Илталехти" со ссылкой на свидетеля событий, подозреваемый в нападении на учителя и студентов в училище сам является учащимся этого учреждения.

В сентябре психически больной ранил ножом двоих военных в Таджикистане. Пострадавшие находились в городе по личным делам. После нападения их госпитализировали, сейчас жизни военнослужащих ничего не угрожает.