Один человек погиб и десять ранены после нападения в финском училище

Нападение произошло в профессиональном училище в финском городе Куопио. Один человек погиб, десять ранены, двое из них серьезно, передает полиция Восточной Финляндии в микроблоге в Twitter.
Ранее сообщалось о девяти пострадавших, поступивших в больницу. Характер травм пока не уточняется.
Училище находится в торговом центре Hermann, сейчас здание оцеплено. Один человек задержан на месте. Как передают СМИ со ссылкой на очевидцев, предполагаемый злоумышленник пришел в здание с саблей или мечом в руках и атаковал студентов.
Как сообщает газета "Илталехти" со ссылкой на свидетеля событий, подозреваемый в нападении на учителя и студентов в училище сам является учащимся этого учреждения.
В сентябре психически больной ранил ножом двоих военных в Таджикистане. Пострадавшие находились в городе по личным делам. После нападения их госпитализировали, сейчас жизни военнослужащих ничего не угрожает.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.