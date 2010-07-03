Мигрант напал с ножницами на военного в Милане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Милане вооруженный ножницами мигрант напал на военного, несшего дежурство у центрального вокзала, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу итальянских Сухопутных войск.

Нападавший дважды ударил со спины 34-летнего военного, участвовавшего в патрулировании в рамках операции "Безопасные улицы".

Представитель военных уточнил, что ранения оказались легкими, поскольку лезвие не проникло глубоко в тело. Военнослужащий находится в больнице.

Мигранта из Йемена обездвижили сослуживцы пострадавшего. Во время потасовки он, предположительно, выкрикивал лозунги исламистского характера.

Сейчас карабинеры устанавливают, носит ли нападение террористический характер.

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