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16:10

Мигрант напал с ножницами на военного в Милане

происшествия за рубежом

16:10

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В Милане вооруженный ножницами мигрант напал на военного, несшего дежурство у центрального вокзала, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу итальянских Сухопутных войск.

Нападавший дважды ударил со спины 34-летнего военного, участвовавшего в патрулировании в рамках операции "Безопасные улицы".

Представитель военных уточнил, что ранения оказались легкими, поскольку лезвие не проникло глубоко в тело. Военнослужащий находится в больнице.

Мигранта из Йемена обездвижили сослуживцы пострадавшего. Во время потасовки он, предположительно, выкрикивал лозунги исламистского характера.

Сейчас карабинеры устанавливают, носит ли нападение террористический характер.

Ранее в Марселе подросток набросился с ножом на сотрудниц школы. Одна из них получила несколько ножевых ранений, другую злоумышленник бил кулаком.

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происшествия за рубежом

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