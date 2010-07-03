Психически больной ранил ножом двоих российских военных в Таджикистане

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Двое военнослужащих в Таджикистане получили ранения в результате нападения на них психически больного, передает РИА Новости со ссылкой на МВД.

Речь идет о военных из подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар – административном центре Хатлонской области. Они находились в городе по личным делам.

В это время местный житель ранил их ножом несколько раз. Уточняется, что нападавший стоит на учете в психиатрическом диспансере.

Раненых доставили в больницу и госпитализировали. Они находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

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