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Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и вузов.
Всероссийский онлайн-выпускной в стране в текущем году состоится 27 июня.
Глава государства отметил, что учебный год был осложнен пандемией коронавируса COVID-19. При этом учителя и ученики сделали все возможное, чтобы учеба не останавливалась.
"Вместе сделали все, чтобы учеба, подготовка к экзаменам, защите диплома, несмотря ни на что, не прерывались", – отмечается в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
Президент пожелал выпускникам найти в своей жизни "настоящее призвание", а не просто профессию. Путин подчеркнул, что труд каждого должен быть полезен как другим людям, так и стране.
"Выпускной – это особенный, неповторимый день. <...> Вы (выпускники – Прим. Ред.) ответственные, сильные, современные, думающие люди - замечательное поколение. Будущее в ваших руках", – сказал Путин.
Он отметил участие многих выпускников в волонтерских проектах. Школьники и студенты пришли на помощь тем, кто в ней больше всего нуждался в сложный период пандемии.
"В ваших успехах, достижениях всегда будет и частичка душевной заботы ваших наставников, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Они достойны самых теплых слов, самой искренней благодарности", – подытожил президент РФ.
Ранее сообщалось, что праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в этом году онлайн. Мероприятие состоится 27 июня на платформе Mail.ru и социальной сети "ВКонтакте".
Крупнейший выпускной в России пройдет в онлайн-формате 27 июня
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