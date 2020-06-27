Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школ и вузов.

Всероссийский онлайн-выпускной в стране в текущем году состоится 27 июня.

Глава государства отметил, что учебный год был осложнен пандемией коронавируса COVID-19. При этом учителя и ученики сделали все возможное, чтобы учеба не останавливалась.

"Вместе сделали все, чтобы учеба, подготовка к экзаменам, защите диплома, несмотря ни на что, не прерывались", – отмечается в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Президент пожелал выпускникам найти в своей жизни "настоящее призвание", а не просто профессию. Путин подчеркнул, что труд каждого должен быть полезен как другим людям, так и стране.

"Выпускной – это особенный, неповторимый день. <...> Вы (выпускники – Прим. Ред.) ответственные, сильные, современные, думающие люди - замечательное поколение. Будущее в ваших руках", – сказал Путин.

Он отметил участие многих выпускников в волонтерских проектах. Школьники и студенты пришли на помощь тем, кто в ней больше всего нуждался в сложный период пандемии.

"В ваших успехах, достижениях всегда будет и частичка душевной заботы ваших наставников, педагогов, родителей, бабушек и дедушек. Они достойны самых теплых слов, самой искренней благодарности", – подытожил президент РФ.

Ранее сообщалось, что праздник выпускников "Алые паруса" пройдет в этом году онлайн. Мероприятие состоится 27 июня на платформе Mail.ru и социальной сети "ВКонтакте".