Кремль с пониманием относится к ужесточению миграционных норм в Казахстане

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В Кремле с пониманием смотрят на ужесточение норм миграционного законодательства в Казахстане, в то же время рассчитывая на соблюдение прав российских граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время в странах ЕАЭС пребывает большое количество людей, выбравших эти государства в качестве места проживания и работы, а также находящихся в них проездом.

"Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан", – сказал Песков.

В то же время, по его словам, Москва поддерживает диалог с Астаной, отслеживая соблюдение прав россиян.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отношения России и Казахстана характеризуются высочайшим уровнем взаимного доверия. По его словам, никому не под силу вбить клин между странами.

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